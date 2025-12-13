#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
522.38
612.6
6.54
Мир

Баранья голова, угорь в желе и акула: опубликован антирейтинг блюд мира

еда, списоке, антирейтинг, не вкусно, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 10:23 Фото: freepik
Гастрономический гид составил антирейтинг блюд, которые критики и дегустаторы признали самыми неприятными в мире. В числе лидеров списка оказались кулинарные традиции Испании, стран Скандинавии и Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Первое место в списке занял исландский специалитет свид – половина бараньей головы, сообщает TasteAtlas.

Ее опаливают на огне, затем отваривают и подают с картофельно-репным пюре. На второй строчке расположился скандинавский торраматюр – набор традиционных продуктов, включающий ферментированное мясо акулы, копченую баранину и кровяные колбасы.

"Третью позицию получила испанская жареная форель по-наваррски, которую подают с лимонным соком и поджаренным хамоном. Пятым в рейтинге оказалось британское блюдо кокни – угорь в желе. Четвертое и шестое места достались северным блюдам из крови свиней и оленей – пельменям блодпальт и блинчикам блодплаттер", – пишет издание.

В десятку худших также вошли чилийские картофельные лепешки милкао и чапалеле, жареные шелкопряды из Таиланда и салат из артишоков по-гречески. В числе прочих позиций антирейтинга упоминаются норвежский лютефиск – сушеная треска, вымоченная в щелочи и приобретающая желеобразную консистенцию с резким запахом, а также филиппинский балут – вареное утиное яйцо с почти сформировавшимся эмбрионом.

Ранее российский диетолог Наталья Денисова рассказала, какова предельно допустимая в новогодний вечер порция салатов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Составлен антирейтинг 100 худших блюд в мире
07:44, 24 декабря 2024
Составлен антирейтинг 100 худших блюд в мире
Какое блюдо возглавило рейтинг самых худших блюд мира
03:45, 13 декабря 2023
Какое блюдо возглавило рейтинг самых худших блюд мира
Тест: Хорошо ли вы знаете главные блюда разных стран мира?
14:39, 17 июля 2024
Тест: Хорошо ли вы знаете главные блюда разных стран мира?
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: