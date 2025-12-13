Баранья голова, угорь в желе и акула: опубликован антирейтинг блюд мира

Гастрономический гид составил антирейтинг блюд, которые критики и дегустаторы признали самыми неприятными в мире. В числе лидеров списка оказались кулинарные традиции Испании, стран Скандинавии и Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Первое место в списке занял исландский специалитет свид – половина бараньей головы, сообщает TasteAtlas.

Ее опаливают на огне, затем отваривают и подают с картофельно-репным пюре. На второй строчке расположился скандинавский торраматюр – набор традиционных продуктов, включающий ферментированное мясо акулы, копченую баранину и кровяные колбасы.

"Третью позицию получила испанская жареная форель по-наваррски, которую подают с лимонным соком и поджаренным хамоном. Пятым в рейтинге оказалось британское блюдо кокни – угорь в желе. Четвертое и шестое места достались северным блюдам из крови свиней и оленей – пельменям блодпальт и блинчикам блодплаттер", – пишет издание.

В десятку худших также вошли чилийские картофельные лепешки милкао и чапалеле, жареные шелкопряды из Таиланда и салат из артишоков по-гречески. В числе прочих позиций антирейтинга упоминаются норвежский лютефиск – сушеная треска, вымоченная в щелочи и приобретающая желеобразную консистенцию с резким запахом, а также филиппинский балут – вареное утиное яйцо с почти сформировавшимся эмбрионом.

Ранее российский диетолог Наталья Денисова рассказала, какова предельно допустимая в новогодний вечер порция салатов.

