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Происшествия

Тело мужчины внутри опоры ЛЭП обнаружили в Алматы

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции, полицейская машина , фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 13:26 Фото: Zakon.kz
В индустриальной зоне Алматы обнаружено тело мужчины. Погибший, по словам очевидцев, находился в подвешенном состоянии внутри опоры ЛЭП, сообщает Zakon.kz.

Автор сообщения из социальных сетей утверждал, что руки мужчины были связаны за спиной, и предположил, что его убили.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту Zakon.kz.информацию подтвердили:

"По данному факту Управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельство и мотив устанавливаются".

Ранее в Казнете появилась информация о том, что в поселке Кызыл Кайрат Алматинской области возле заброшенного кирпичного завода обнаружено тело женщины. В пресс-службе областного Департамента полиции уточнили, что погибшей является 56-летняя казахстанка.

Андрей Дюсупов
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