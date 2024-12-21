Тело мужчины внутри опоры ЛЭП обнаружили в Алматы
Фото: Zakon.kz
В индустриальной зоне Алматы обнаружено тело мужчины. Погибший, по словам очевидцев, находился в подвешенном состоянии внутри опоры ЛЭП, сообщает Zakon.kz.
Автор сообщения из социальных сетей утверждал, что руки мужчины были связаны за спиной, и предположил, что его убили.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту Zakon.kz.информацию подтвердили:
"По данному факту Управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельство и мотив устанавливаются".
Ранее в Казнете появилась информация о том, что в поселке Кызыл Кайрат Алматинской области возле заброшенного кирпичного завода обнаружено тело женщины. В пресс-службе областного Департамента полиции уточнили, что погибшей является 56-летняя казахстанка.
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