Изменения в продолжительности дня на планете заметили ученые

Швейцарские ученые выявили, что изменения в расплавленном железном ядре Земли могут быть причиной малых колебаний продолжительности дня на планете, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Geophysical Research Letters, Земля вращается вокруг своей оси, но ее движение не всегда точно укладывается в 24 часа. На продолжительность суток влияет множество факторов, включая гравитационное воздействие Луны и процессы в земной коре. Изменения в распределении массы, такие как таяние льдов или изменения объема воды, также могут оказывать влияние на скорость вращения планеты. Однако на временных интервалах в несколько тысяч лет ученые заметили незначительные колебания продолжительности дня, которые трудно объяснить известными факторами. Одним из возможных объяснений является движение на границе ядра и мантии Земли, которое приводит к таким изменениям.

Исследователи при помощи нейросети разработали новый подход для более точного анализа этих колебаний. Кроме того, использовались данные о магнитном поле Земли, полученные из анализов горных пород, и данные о солнечных затмениях, которые позволяют отслеживать изменения вращения планеты на протяжении тысячелетий.

В итоге эксперты пришли к выводу, что влияние изменений массы льдов и воды на продолжительность суток значительно меньше, чем предполагалось ранее. Вместо этого колебания соответствуют моделям, объясняющим движение жидкого внешнего ядра Земли.

Тем не менее, по мнению специалистов, вопрос все еще остается открытым, поскольку моделирование таких малых изменений требует дальнейших улучшений и более точных данных. В будущем планируется продолжить работу над созданием более полных моделей, чтобы точнее понять, как различные процессы в недрах Земли влияют на продолжительность дня.

Ранее сообщалось, что Китай планирует пробурить скважину до мантии Земли.