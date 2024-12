В соцсетях появились видео беспорядков в Каире

По сообщениям в соцсети Х, это протесты, вызванные тем, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси объявил о строительстве новой административной столицы и президентского дворца. Их стоимость оценивается в ошеломляющие для египтян 45 млрд долларов.

The protests have been swelling despite it being nearly midnight in Egypt.