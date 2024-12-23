Новый состав правительства утвердили во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон утвердил новое правительство страны под руководством 73-летнего Франсуа Байру. Свои посты сохранили близкие президенту главы МИД Жан-Ноэль Барро и министр обороны Себастьян Лекорню, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала BFMTV, состав правительства огласил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.

Как уточняется, за Брюно Ретайо было также решено сохранить МВД. Согласно распространенной информации, новый премьер-министр Франции Франсуа Байру в первую очередь пожелал встретиться именно с ним, в то время как Лекорню и Барро председатель правительства хотел сменить. Однако министров оборонного и дипломатического ведомств во Франции традиционно подбирает президент.

В числе изменений в составе правительства новый министр юстиции – бывший глава МВД Жеральд Дарманен, экс-премьер Элизабет Борн, занявшая пост министра образования. Также членом правительства стал бывший премьер, политик левого толка Манюэль Вальс – он утвержден на пост министра по делам заморских территорий Франции. Главой минкульта осталась первая арабка во французском правительстве Рашида Дати.

Министром экономики и финансов стал предприниматель Эрик Ломбар. До назначения 66-летний Ломбар занимал пост руководителя Фонда депозитов и консигнаций Франции, государственного инвестиционного органа. С 2004 по 2013 год он возглавлял дочернее предприятие BNP Paribas по страхованию, а затем французское отделение итальянкой компании-страховщика Generali.

Ранее Сенат ратифицировал соглашение о функционировании группы Французского агентства развития в Казахстане.