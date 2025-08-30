Билл Клинтон перемещается с медицинским прибором для сердца

42-го президента США Билла Клинтона заметили в аэропорту Хэмптонс с переносным дефибриллятором, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, 79-летний Клинтон и его жена Хиллари перемещаются с портативным устройством, которое, по всей видимости, представляет собой Propaq MD Air Medical Bag. Это легкий транспортный монитор и дефибриллятор.

Ранее у Клинтона уже были проблемы с со здоровьем. В 2004 и 2010 годах демократ перенес операции на сердце, а в декабре 2024 года он даже был госпитализирован с высокой температурой из-за гриппа в Медицинском центре МедСтар Джорджтаун, откуда был выписан в канун Рождества.

При этом недавно Клинтоны получили повестки от комитета по надзору Палаты представителей в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна. Билл должен дать показания 14 октября, Хиллари – 9 октября.

Кроме того, в Белом доме прокомментировали слухи о "смерти" Трампа.