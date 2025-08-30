#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
538.54
628.31
6.7
Мир

Билл Клинтон перемещается с медицинским прибором для сердца

Билл Клинтон ходит с переносным дефибриллятором, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 04:14 Фото: X/BillClinton
42-го президента США Билла Клинтона заметили в аэропорту Хэмптонс с переносным дефибриллятором, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, 79-летний Клинтон и его жена Хиллари перемещаются с портативным устройством, которое, по всей видимости, представляет собой Propaq MD Air Medical Bag. Это легкий транспортный монитор и дефибриллятор.

Ранее у Клинтона уже были проблемы с со здоровьем. В 2004 и 2010 годах демократ перенес операции на сердце, а в декабре 2024 года он даже был госпитализирован с высокой температурой из-за гриппа в Медицинском центре МедСтар Джорджтаун, откуда был выписан в канун Рождества.

При этом недавно Клинтоны получили повестки от комитета по надзору Палаты представителей в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна. Билл должен дать показания 14 октября, Хиллари – 9 октября.

Кроме того, в Белом доме прокомментировали слухи о "смерти" Трампа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Президент Индонезии отменил поездку в Китай из-за протестов в его стране
Мир
03:10, 31 августа 2025
Президент Индонезии отменил поездку в Китай из-за протестов в его стране
Эрдоган отправился на саммит ШОС
Мир
02:30, 31 августа 2025
Эрдоган отправился на саммит ШОС
Камчатку сотрясло сильное землетрясение
Мир
01:30, 31 августа 2025
Камчатку сотрясло сильное землетрясение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: