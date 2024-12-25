Двух поросят помиловали в честь Рождества в Майами
Фото: pixabay
Необычная церемония помилования двух четырехмесячных поросят, Глинды и Эльфабы, прошла в центре Майами. Животных не приготовят к праздничному столу, а остаток жизни, а это около 12-15 лет, они проведут в приюте, сообщает Zakon.kz.
По информации SfGate, мэр округа Даниэлла Левин Кава предоставила им публичное помилование, аналогичное традиции Белого дома, где на День благодарения помилуют индеек.
"Праздники – это время благодарности и воссоединения с близкими, но не самое лучшее время, чтобы быть свиньей в Майами", – пошутила чиновница.
Идея провести такое мероприятие возникла у владельца ресторана Эрика Кастелланоса, который отметил, что в регионе не едят индейку, а едят свинину.
Как отмечается, мероприятие привлекло внимание местных жителей, которым понравилась эта шутливая церемония.
Ранее сообщалось, что чиновник пригрозил недовольным жителям Японии натравить на них медведя.
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