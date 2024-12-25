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Мир

Двух поросят помиловали в честь Рождества в Майами

двух поросят помиловали в честь Рождества, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 23:06 Фото: pixabay
Необычная церемония помилования двух четырехмесячных поросят, Глинды и Эльфабы, прошла в центре Майами. Животных не приготовят к праздничному столу, а остаток жизни, а это около 12-15 лет, они проведут в приюте, сообщает Zakon.kz.

По информации SfGate, мэр округа Даниэлла Левин Кава предоставила им публичное помилование, аналогичное традиции Белого дома, где на День благодарения помилуют индеек.

"Праздники – это время благодарности и воссоединения с близкими, но не самое лучшее время, чтобы быть свиньей в Майами", – пошутила чиновница.

Идея провести такое мероприятие возникла у владельца ресторана Эрика Кастелланоса, который отметил, что в регионе не едят индейку, а едят свинину.

Как отмечается, мероприятие привлекло внимание местных жителей, которым понравилась эта шутливая церемония.

Ранее сообщалось, что чиновник пригрозил недовольным жителям Японии натравить на них медведя.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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