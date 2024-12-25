Двух поросят помиловали в честь Рождества в Майами

Необычная церемония помилования двух четырехмесячных поросят, Глинды и Эльфабы, прошла в центре Майами. Животных не приготовят к праздничному столу, а остаток жизни, а это около 12-15 лет, они проведут в приюте, сообщает Zakon.kz.

По информации SfGate, мэр округа Даниэлла Левин Кава предоставила им публичное помилование, аналогичное традиции Белого дома, где на День благодарения помилуют индеек.

"Праздники – это время благодарности и воссоединения с близкими, но не самое лучшее время, чтобы быть свиньей в Майами", – пошутила чиновница.

Идея провести такое мероприятие возникла у владельца ресторана Эрика Кастелланоса, который отметил, что в регионе не едят индейку, а едят свинину.

Как отмечается, мероприятие привлекло внимание местных жителей, которым понравилась эта шутливая церемония.

Ранее сообщалось, что чиновник пригрозил недовольным жителям Японии натравить на них медведя.

