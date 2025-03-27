Самая красивая американская теннисистка забрала домой собаку, которую сбила машина на улице в Майами

15-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз забрала домой пса, которого нашла на улице в Майами (США). Животное сбила машина, сообщает Zakon.kz.

Даниэль Коллинз является прошлогодней чемпионкой "тысячника" в Майами. Тогда в финале она обыграла первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину. Но в этом году американке не удалось повторить успех. В четвертом раунде Коллинз проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко (4:6, 4:6) и не смогла выйти в 1/4 финала.

Во время турнира в Майами Даниэль спасла собаку. Ранее она рассказывала об этом в интервью на корте.

"Как-то вечером, когда мы уходили со стадиона, увидели пса, свернувшегося калачиком посреди дороги. Его сбила машина. Я сказала, что нужно остановиться… Мы забрали его с улицы. Сейчас он уже два дня в больнице. Мы надеемся забрать его домой. Сейчас он находится в критическом состоянии в больнице для животных. Если все могут помолиться за моего нового питомца… Его зовут Краш, потому что он попал в автокатастрофу. Пожалуйста, ребята, пошлите добрую энергию моему малышу… это было бы здорово", – сказала Коллинз в интервью на корте.

А уже сегодня, 27 марта, Коллинз сообщила, что собака находится у нее дома.

"Краша выписали из больницы после пяти дней кислородной поддержки. Его дыхание восстановилось, раны заживают, и он наслаждается всей любовью, которую получает. Он любопытный, ласковый и благодарен за второй шанс на жизнь. Было невероятно больно видеть, как пес так страдает после того, как его сбила машина и никто не остановился возле него. Я благодарна, что оказалась там и смогла оказать ему необходимую помощь. Я официально забрала его себе домой", – написала Коллинз на личной странице в соцсетях и поделилась фотографией с собакой.

Ранее был представлен видеообзор сенсационного поражения Иги Швёнтек на турнире в Майами.