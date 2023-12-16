Имя с особым значением: юного жителя Жетысуской области назвали Тәуелсіздік

Первенца, рожденного в канун 20-летия Независимости Казахстана, родители назвали Тәуелсіздік. Сейчас ему 12 лет и он с гордостью носит это необычное имя, сообщает Zakon.kz.

Семья Тауелсиздика Батырбекулы живет в поселке Коктал Панфиловского района. Родители занимаются животноводством. Сейчас у супругов Нусиповых уже трое детей.

"Во время декабрьских событий 1986-го года погибли несколько молодых людей, двое из них были жителями нашего Панфиловского района. Ляззат Асанова родилась в ауле Акжазык (сейчас Айдарлы), после окончания школы поступила в музыкальное училище, а в декабре 1986-го погибла при невыясненных обстоятельствах. Тем не менее, она стала героем, символом тех суровых дней. Ербол Сыпатаев вообще родом из нашего поселка. Он учился на 2-ом курсе Алматинского энергетического института, а умер от побоев, полученных на площади во время декабрьских событий. Эти и многие другие молодые люди проложили путь к обретению независимости и суверенитета нашей страной", – поведал Батырбек Нусипов.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

По мнению отца мальчика, такой подвиг забывать нельзя. Нужно передать нынешнему и будущему поколениям светлую память о том времени.

"Когда у нас родился первенец, да еще перед самым Днем Независимости, нам с женой пришла идея назвать сына Тәуелсіздік. Да, имя необычное, но оно имеет особое значение, глубокий смысл. Многие удивлялись, но мы были уверены, что оно принесет ребенку счастье. Впрочем, так и получилось. Наш сын растет достойным человеком. Ему сейчас 12 лет, он учится в 7 классе. Учителя отмечают в нем трудолюбие, целеустремленность и высокую ответственность. Он отличник учебы, староста класса, ему нравится заниматься общественной работой, помогать друзьям и тем, кто в этом нуждается. Мы гордимся нашим сыном!" – подытожил отец Батырбек Нусипов.

Мальчика с удивительным именем не обошел вниманием глава Панфиловского района. В канун праздника он вручил Тауелсиздику новый смартфон.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Между тем, стало известно, что руководством Жетысуской области принято решение установить в Талдыкоргане памятник в честь участников декабрьских событий. На сегодняшний день городская комиссия рассмотрела несколько эскизных проектов. Предстоит выбрать лучший, который раскрывает суть и значение трагических, но очень важных страниц в истории нашей страны. Памятник должен символизировать мужество и дух казахской молодежи, призывающий к единству и солидарности.

32 года назад, в 1991 году, Казахстан провозгласил свою независимость. Историки утверждают, что обретение независимости бывшими советскими республиками неразрывно связано именно с казахской историей.

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