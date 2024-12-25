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Мир

Чиновник пригрозил недовольным жителям Японии натравить на них медведя

Чиновник пригрозил недовольным жителям Японии натравить на них медведя, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 21:11 Фото: pixabay
Губернатор префектуры в северной части Японии пообещал натравить медведя на недовольных жителей, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Sora News, все из-за массовых звонков, которые обрушились на местные власти, которые усыпили медведя. Как выяснилось, животное ворвалось в супермаркет города Акита, где напал на сотрудника и нанес ему травмы, зацепив голову и лицо. После эвакуации и опечатывания магазина были установлены клетки-ловушки для отлова животного. На следующий день медведя поймали и усыпили.

В итоге, отмечают иностранные СМИ, чиновникам позвонили 56 раз, в 24 случаях люди были недовольны решением убить животное. В ответ на это губернатор префектуры ответил, что натравит медведя на недовольных.

"Назовите мне свой адрес, потому что я собираюсь отправить вам медведя. Если вы беспокоитесь о них, я отправлю его вам домой", – заявил он.

Как уточняется, в последние годы нападения медведей стали серьезной проблемой в сельских районах Японии, что связано с сокращением числа охотников, считают эксперты.

Ранее сообщалось, какие редкие животные попадали в объективы фотоловушек в 2024 году.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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