Внедорожник влетел в толпу: в Китае вынесли смертельный приговор виновнику ДТП

27 декабря в китайском Чжухане Фань Вэйцю вынесли приговор мужчине, который влетел в толпу людей на внедорожнике, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Lianhe Zaobao, виновника аварии ждет смертная казнь.

В процессе суда выяснилось, что мотивом преступления был личный гнев из-за развода и недовольство разделом имущества. Правонарушение было сочтено крайне жестоким и опасным для общества, поэтому был вынесен соответствующий приговор.

Издание отмечает, что мужчина признал себя виновным во время слушания.

Ранее сообщалось, что в Китае около 20 человек серьезно пострадали в жуткой аварии. Автомобиль въехал в толпу в городе Чжухай.