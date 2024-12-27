Внедорожник влетел в толпу: в Китае вынесли смертельный приговор виновнику ДТП
Фото: pixabay
27 декабря в китайском Чжухане Фань Вэйцю вынесли приговор мужчине, который влетел в толпу людей на внедорожнике, сообщает Zakon.kz.
Как пишет газета Lianhe Zaobao, виновника аварии ждет смертная казнь.
В процессе суда выяснилось, что мотивом преступления был личный гнев из-за развода и недовольство разделом имущества. Правонарушение было сочтено крайне жестоким и опасным для общества, поэтому был вынесен соответствующий приговор.
Издание отмечает, что мужчина признал себя виновным во время слушания.
Ранее сообщалось, что в Китае около 20 человек серьезно пострадали в жуткой аварии. Автомобиль въехал в толпу в городе Чжухай.
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