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Мир

Внедорожник влетел в толпу: в Китае вынесли смертельный приговор виновнику ДТП

смертельный приговор вынесли виновнику аварии в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 20:24 Фото: pixabay
27 декабря в китайском Чжухане Фань Вэйцю вынесли приговор мужчине, который влетел в толпу людей на внедорожнике, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Lianhe Zaobao, виновника аварии ждет смертная казнь.

В процессе суда выяснилось, что мотивом преступления был личный гнев из-за развода и недовольство разделом имущества. Правонарушение было сочтено крайне жестоким и опасным для общества, поэтому был вынесен соответствующий приговор.

Издание отмечает, что мужчина признал себя виновным во время слушания.

Ранее сообщалось, что в Китае около 20 человек серьезно пострадали в жуткой аварии. Автомобиль въехал в толпу в городе Чжухай.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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