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Происшествия

Дети скончались от остановки сердца: в Актау вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 13:45 Фото: pexels
В Актау вынесли приговор водителю, который сбил двоих детей на пешеходном переходе. Обе девочки спустя несколько дней скончались в больнице от остановки сердца, сообщает Zakon.kz.

Трагедия случилась в сентябре 2024 года. Девочки 2008 и 2022 годов рождения переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Toyota Camry.

На суде мужчина полностью признал свою вину и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"Мужчину признали виновным по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Его приговорили к пяти годам лишения свободы, а также на семь лет запретили управлять транспортными средствами", – говорится в сообщении пресс-службы Мангистауского областного суда.

Гражданский иск удовлетворен частично. С подсудимого в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда взыскали по 10 000 000 тенге каждому, а также 1 867 375 тенге – в счет материального ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу.

11 декабря 2024 года в Алматы случилось жуткое ДТП, в котором пострадали два человека.

Андрей Дюсупов
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