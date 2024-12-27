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Мир

Группа "Руки вверх" попала в Книгу рекордов России

группа &quot;Руки вверх&quot; попала в Книгу рекордов России, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 20:41 Фото: Instagram/sezhukov
Поп-группа "Руки вверх!" попала в Книгу рекордов России. Сертификат фронтмену коллектива Сергею Жукову вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, группа попала в книгу за наибольшее общее количество посетителей трех концертов музыкальной группы в стране с результатом 225 тыс. посетителей.

По словам Жукова, в детстве он говорил родителям, что соберет стадион, однако не думал, что их будет три. Фронтмен отметил, что такое количество зрителей немного превышает численность населения его родного Димитровграда.

Также певцу вручили медаль с гравировкой о рекорде и памятные подарки. Коненко добавил, что рекорд группы будет представлен в следующем печатном экземпляре Книги рекордов России.

До этого стало известно, что байопик "Руки вверх!" вышел на Кинопоиске 28 ноября. Фильм рассказывает о становлении солиста группы Сергея Жукова.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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