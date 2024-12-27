Более 130 человек погибли во время антиправительственных митингов в Мозамбике

Представители оппозиционного НПО Decide заявили о том, что не менее 134 человек погибли антиправительственных митингов в Мозамбике с начала недели. В итоге число жертв за время волнений, начавшихся 24 октября, достигло 261, ранены 573 человека, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Lusa, за неделю в стране задержан 161 человек. Число задержанных с начала манифестаций в октябре достигло 4199.

Также иностранные СМИ пишут, что спровоцированные оппозицией беспорядки привели к хаосу и масштабным разрушениям в Мозамбике. Протесты сопровождаются перекрытием дорог, созданием баррикад из горящих покрышек, разрушением государственной и частной собственности. Прервано сообщение столицы, расположенной на юге страны, с центральными и северными регионами Мозамбика.

Согласно данным издания, в Мапуту, столице страны, ощущается нехватка горючего. Большие трудности испытывает в работе центральная больница.

23 декабря Конституционный совет Мозамбика утвердил победу Даниэла Шапу и правящей партии "Фрелимо" на всеобщих - президентских и парламентских - выборах, состоявшихся 9 октября. Главный кандидат от оппозиции Венансиу Мондлане, а также лидер партии "Ренамо" Осуфу Момади отказались признать итоги голосования, обвинив власти в фальсификациях. Они призвали своих сторонников к проведению акций протеста.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси возобновились митинги несогласных с результатами парламентских выборов.