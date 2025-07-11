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Мир

В Кении растет число погибших во время антиправительственных протестов

в Кении растет число погибших во время митингов, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 01:19 Фото: Zakon.kz
Кенийская национальная комиссия по правам человека заявила о том, что число погибших во время антиправительственных протестов увеличилось до 38, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные на сайте организации.

"Комиссия отмечает, что число погибших сегодня по состоянию на 18:00 возросло до 38 человек", – говорится в материале.

Отмечается, что пострадавшими числятся не менее 130 человек, которые получают помощь дома и в медицинских учреждениях.

"Комиссия требует, чтобы министерство здравоохранения немедленно и безоговорочно отменило все медицинские счета, выставленные жертвам демонстраций", – дополнили в Кенийской национальной комиссии.

Между тем в социальных сетях распространяются ролики, на которых видны жесткое столкновения молодежи с полицией.

Ранее сообщалось, что девять человек погибли и еще 400 получили различные ранения во время митингов в Кении, в которых участвует много молодежи.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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