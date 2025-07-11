В Кении растет число погибших во время антиправительственных протестов

Кенийская национальная комиссия по правам человека заявила о том, что число погибших во время антиправительственных протестов увеличилось до 38, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные на сайте организации.

"Комиссия отмечает, что число погибших сегодня по состоянию на 18:00 возросло до 38 человек", – говорится в материале.

Отмечается, что пострадавшими числятся не менее 130 человек, которые получают помощь дома и в медицинских учреждениях.

"Комиссия требует, чтобы министерство здравоохранения немедленно и безоговорочно отменило все медицинские счета, выставленные жертвам демонстраций", – дополнили в Кенийской национальной комиссии.

Между тем в социальных сетях распространяются ролики, на которых видны жесткое столкновения молодежи с полицией.

Anti-government protests in Kenya again turned deadly with police opening fire and several people killed, as nationwide rallies marked the 35th anniversary of the pro-democracy uprising known as ‘Saba Saba.’#RutoMustGo #Kenya pic.twitter.com/0edz6omLJu — The World R🅰️nking (@worldranking_) July 8, 2025

Ранее сообщалось, что девять человек погибли и еще 400 получили различные ранения во время митингов в Кении, в которых участвует много молодежи.