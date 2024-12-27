В Тбилиси вновь начались митинги несогласных с результатами парламентских выборов
Шествие из двух колонн сопровождается свистками, выкриками и музыкальным маршем.
Также к протестам присоединились люди с ограниченными возможностями.
A group of people with disabilities and their supporters gathered at First Republic Square in Tbilisi to protest the Georgian government's anti-EU turn.— OC Media (@OCMediaorg) December 27, 2024
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В Грузии продолжаются протесты, начавшиеся в ноябре из-за приостановки переговоров о евроинтеграции и несогласия оппозиции с результатами парламентских выборов.
Ранее Саломе Зурабишвили вновь заявила об отказе сдать мандат в срок.
Отметим, что 14 декабря шестым президентом Грузии был избран выдвиженец от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", экс-депутат парламента Михаил Кавелашвили.
24 декабря процедуру импичмента президента Майи Санду предложили в Молдове.