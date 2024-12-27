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Мир

В Тбилиси вновь начались митинги несогласных с результатами парламентских выборов

Митинг в Тбилиси, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 23:05 Фото: X(Twitter)/@SamBayramova
27 декабря протестующие в Тбилиси против правящей партии "Грузинская мечта" перекрыли центральный проспект города и двигаются в сторону парламента, сообщает Zakon.kz.

Шествие из двух колонн сопровождается свистками, выкриками и музыкальным маршем.

Также к протестам присоединились люди с ограниченными возможностями.

В Грузии продолжаются протесты, начавшиеся в ноябре из-за приостановки переговоров о евроинтеграции и несогласия оппозиции с результатами парламентских выборов. 

Ранее Саломе Зурабишвили вновь заявила об отказе сдать мандат в срок. 

Отметим, что 14 декабря шестым президентом Грузии был избран выдвиженец от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", экс-депутат парламента Михаил Кавелашвили.

24 декабря процедуру импичмента президента Майи Санду предложили в Молдове.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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