Стилист подвел модные итоги уходящего года
Фото: Instagram/alexandrrogov
Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов назвал главные тренды 2024 года, сообщает Zakon.kz.
В Telegram он отметил, что ассоциирует уходящий год с рабочей курткой и цветом бургунди.
"Решил-таки подвести модные итоги года и обозначить, с какими трендами и вещами лично у меня ассоциируется 2024 год. Итак: теннис кор; возвращение бохо; стиль вестерн/ковбои; леопардовый узор; шоколадный цвет; цвет бургунди; кроссовки adidas samba; поло; куртки рабочего", – написал Рогов.
Ранее сообщалось, как менялась мода в Казахстане за последние 100 лет.
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