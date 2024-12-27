Стилист подвел модные итоги уходящего года

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов назвал главные тренды 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он отметил, что ассоциирует уходящий год с рабочей курткой и цветом бургунди.





"Решил-таки подвести модные итоги года и обозначить, с какими трендами и вещами лично у меня ассоциируется 2024 год. Итак: теннис кор; возвращение бохо; стиль вестерн/ковбои; леопардовый узор; шоколадный цвет; цвет бургунди; кроссовки adidas samba; поло; куртки рабочего", – написал Рогов.

Ранее сообщалось, как менялась мода в Казахстане за последние 100 лет.