Звездный стилист посоветовал модницам, что носить летом 2025 года

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов озвучил главный тренд лета 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об это он написал в Telegram.

"Тренд этого сезона – matching sets, то есть парные комплекты. И неважно будет это рубашка с шортами или топ с юбкой – главное, чтобы вещи были из одной ткани, одного цвета или с одним и тем же принтом. Классная фишка таких комплектов заключается в том, верх и низ вы можете носить и по отдельности", – написал Рогов.

Также он сделал для модниц наглядную фотоподборку.

Фото: Telegram/Александр Рогов

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