Звездный стилист посоветовал модницам, что носить летом 2025 года
Фото: Telegram/Александр Рогов
Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов озвучил главный тренд лета 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Об это он написал в Telegram.
"Тренд этого сезона – matching sets, то есть парные комплекты. И неважно будет это рубашка с шортами или топ с юбкой – главное, чтобы вещи были из одной ткани, одного цвета или с одним и тем же принтом. Классная фишка таких комплектов заключается в том, верх и низ вы можете носить и по отдельности", – написал Рогов.
Также он сделал для модниц наглядную фотоподборку.
Фото: Telegram/Александр Рогов
Ранее стилист назвала прически, которые могут спасти от жары.
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