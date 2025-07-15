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Советы

Звездный стилист посоветовал модницам, что носить летом 2025 года

Александр Рогов назвал главный летний тренд, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 01:50 Фото: Telegram/Александр Рогов
Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов озвучил главный тренд лета 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об это он написал в Telegram.

"Тренд этого сезона – matching sets, то есть парные комплекты. И неважно будет это рубашка с шортами или топ с юбкой – главное, чтобы вещи были из одной ткани, одного цвета или с одним и тем же принтом. Классная фишка таких комплектов заключается в том, верх и низ вы можете носить и по отдельности", – написал Рогов.

Также он сделал для модниц наглядную фотоподборку.

Фото: Telegram/Александр Рогов

Ранее стилист назвала прически, которые могут спасти от жары.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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