Хищник ворвался в дом и ранил шестерых человек в Индии

В индийском штате Чхаттисгарх леопард напал на семью, ворвался в дом и ранил шестерых человек, сообщает Zakon.kz.

Первой с хищником столкнулась 55-летняя Уттарибай Ядав. Женщина вышла на улицу, чтобы сходить в туалет, однако неожиданно встретила леопарда. Животное ранило ее, после чего ворвалось в дом и набросилось на ее родственников. Об этом пишет издание Times of India.

Членам семьи удалось спастись от хищника, заперев его в одной из комнат. После этого они выбежали из дома и вызвали помощь. На место прибыли полицейские и сотрудники лесного департамента. Через несколько часов им удалось поймать леопарда и перевезти его в другое место.

Всех шестерых пострадавших госпитализировали. Трое человек получили серьезные травмы и были переведены в столицу штата.

Ранее мы сообщали, что мужчина просеивал камни и случайно нашел алмаз размером более шести карат.