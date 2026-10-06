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Мир

Хищник ворвался в дом и ранил шестерых человек в Индии

леопард напал на семью, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 19:37 Фото: magnific
В индийском штате Чхаттисгарх леопард напал на семью, ворвался в дом и ранил шестерых человек, сообщает Zakon.kz.

Первой с хищником столкнулась 55-летняя Уттарибай Ядав. Женщина вышла на улицу, чтобы сходить в туалет, однако неожиданно встретила леопарда. Животное ранило ее, после чего ворвалось в дом и набросилось на ее родственников. Об этом пишет издание Times of India.

Членам семьи удалось спастись от хищника, заперев его в одной из комнат. После этого они выбежали из дома и вызвали помощь. На место прибыли полицейские и сотрудники лесного департамента. Через несколько часов им удалось поймать леопарда и перевезти его в другое место.

Всех шестерых пострадавших госпитализировали. Трое человек получили серьезные травмы и были переведены в столицу штата.

Ранее мы сообщали, что мужчина просеивал камни и случайно нашел алмаз размером более шести карат.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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