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Мир

В Евросоюзе разрешили продавать смартфоны только с одним типом зарядки

Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки , фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 09:58 Фото: pexels
В странах Евросоюза с 28 декабря 2024 года вступает в силу директива, согласно которой все поступающие в продажу смартфоны и другие портативные устройства должны иметь единый разъем типа USB-C для зарядки, сообщает Zakon.kz.

Исключение продолжит действовать только для портативных компьютеров, а также для небольших устройств, в которые USB-C не помещается.

"Страны-члены Евросоюза должны быть полностью готовы к новым правилам для всех устройств не позже 28 декабря 2024 года. Исключения составляют портативные компьютеры, которые должны быть оборудованы разъемом для зарядки типа USB-C не позже 28 апреля 2026 года", – говорится в сообщении Совета Евросоюза.

Уточняется, что новые правила позволят пользователям не покупать зарядные устройства и кабели для каждого нового гаджета. Кроме того, директива призвана снизить отходы от продажи радиооборудования, а также сократить добычу сырья и выбросов углекислого газа, образующихся при производстве, транспортировке и утилизации зарядных устройств.

Страны ЕС еще в 2022 году договорились, что все мобильные телефоны, планшеты, цифровые камеры, наушники, игровые приставки, клавиатуры и мыши, заряжаемые по проводу, должны быть оснащены одинаковым портом независимо от их производителя. Исключения будут применяться только к устройствам, которые слишком малы, чтобы иметь порт USB-C, такие как смарт-часы, трекеры здоровья и некоторое спортивное оборудование.

Ранее стало известно, что техника и смартфоны могут подорожать в Казахстане. Об этом 2 декабря 2024 года заявили в Министерстве национальной экономики.

Андрей Дюсупов
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