Техника и смартфоны могут подорожать в Казахстане

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на пресс-конференции в правительстве 2 декабря заявил о возможности роста цен на некоторые товары, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, стоит ли ожидать, что дорогие товары станут еще дороже. Речь шла в том числе об iPhone и Dyson.

"Если Казахстан это потребляет, спрос есть, значит, какие-то товары будут пересчитаны с учетом сложившегося на тот момент валютного курса. Есть дорогие, средние, бюджетные варианты. Я думаю, выбор будет, но здесь тоже нужно будет смотреть на динамику цен. Как наши крупные сети договариваются, как завозят этот товар. Но определенное удорожание, конечно, по классу. Но, я думаю, у нашего населения есть выбор. Есть разная продукция", – ответил Нурлан Байбазаров.

В целом он не видит рисков в промышленности из-за резкого колебания курса доллара.

"В будущем году будем смотреть на инвестиционные проекты, структуру инвестиционных проектов. Определенную часть занимают техника и оборудование, высокотехнологичные особенно, которые мы завозим из-за рубежа. Но там тоже нужно будет смотреть, насколько эта цена будет зависеть от производителя, от конъюнктуры, от спроса и так далее. Здесь могут быть разные варианты: может быть удешевление, может быть удорожание", – добавил он.

В конце ноября 2024 года курс тенге к доллару преодолел отметку в 500. В связи с этим в Нацбанке сделали заявление о причинах такой тенденции. 29 ноября глава финрегулятора Тимур Сулейменов дал казахстанцам несколько советов на фоне ситуации с курсом. 2 декабря в Нацбанке сообщили, что по итогам ноября курс тенге ослаб на 5%, до 512,52 тенге за доллар США.