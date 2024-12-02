Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Техника и смартфоны могут подорожать в Казахстане

Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 17:33 Фото: unsplash
Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на пресс-конференции в правительстве 2 декабря заявил о возможности роста цен на некоторые товары, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, стоит ли ожидать, что дорогие товары станут еще дороже. Речь шла в том числе об iPhone и Dyson.

"Если Казахстан это потребляет, спрос есть, значит, какие-то товары будут пересчитаны с учетом сложившегося на тот момент валютного курса. Есть дорогие, средние, бюджетные варианты. Я думаю, выбор будет, но здесь тоже нужно будет смотреть на динамику цен. Как наши крупные сети договариваются, как завозят этот товар. Но определенное удорожание, конечно, по классу. Но, я думаю, у нашего населения есть выбор. Есть разная продукция", – ответил Нурлан Байбазаров.

В целом он не видит рисков в промышленности из-за резкого колебания курса доллара.

"В будущем году будем смотреть на инвестиционные проекты, структуру инвестиционных проектов. Определенную часть занимают техника и оборудование, высокотехнологичные особенно, которые мы завозим из-за рубежа. Но там тоже нужно будет смотреть, насколько эта цена будет зависеть от производителя, от конъюнктуры, от спроса и так далее. Здесь могут быть разные варианты: может быть удешевление, может быть удорожание", – добавил он.

В конце ноября 2024 года курс тенге к доллару преодолел отметку в 500. В связи с этим в Нацбанке сделали заявление о причинах такой тенденции. 29 ноября глава финрегулятора Тимур Сулейменов дал казахстанцам несколько советов на фоне ситуации с курсом. 2 декабря в Нацбанке сообщили, что по итогам ноября курс тенге ослаб на 5%, до 512,52 тенге за доллар США. 

Читайте также

Продукты питания, магазин, супермаркет, пенсионный возраст, пенсионеры, пенсия
Какие меры примет правительство для стабилизации цен на социальные продукты питания
Госслужащий обманул директора школы на 18,5 миллионов тенге в Актюбинской области
Госслужащий обманул директора школы на 18,5 млн тенге в Актюбинской области
В Казахстане введут &quot;Период охлаждения&quot;
"Период охлаждения": какие переводы и заявки на кредиты казахстанцев хотят проверять?
Екатерина Елисеева
Астана МНЭ РК Правительство РК 2024 год Доллар Курсы валют
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Мэрилин Керро, Александр Шепс, слухи
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс отреагировал на слухи о смерти бывшей возлюбленной
митинг в Грузии
Пулемет-фейерверк и коктейли Молотова: митинг в Грузии перерос в беспорядки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: