Какие смартфоны стали лучше продавать после запрета на "серый импорт"

Фото: pexels

Вице-министр финансов Ержан Биржанов 14 октября 2025 года на брифинге в правительстве озвучил динамику ввоза и продаж смартфонов после введения запрета на "серый импорт", передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на данный момент увеличились продажи китайских телефонов. "У нас по компаниям и по моделям телефонов произошли сильные изменения, особенно по ряду китайских брендов – здесь резко увеличилось количество официально завозимой и официально оформляемой продукции. Этот анализ проводился до сентября", – уточнил вице-министр. Динамика роста продаж смартфонов от Apple и Samsung, отметил он, ожидается в октябре. "По премиум сегменту – Apple и Samsung – резких скачков не было. Все ждали новых моделей. Сейчас мы ждем продаж в октябре. Думаю, оба этих бренда покажут динамику роста. А по другим брендам количество завозимых телефонов увеличилась в 1,5-4 раза. К примеру, продажа Xiaomi увеличилась в разы", – добавил Биржанов. Ранее мы писали, что в Казахстане начали блокировать официально неверифицированные смартфоны.

