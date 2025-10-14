#АЭС в Казахстане
Общество

Какие смартфоны стали лучше продавать после запрета на "серый импорт"

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 12:47 Фото: pexels
Вице-министр финансов Ержан Биржанов 14 октября 2025 года на брифинге в правительстве озвучил динамику ввоза и продаж смартфонов после введения запрета на "серый импорт", передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на данный момент увеличились продажи китайских телефонов.

"У нас по компаниям и по моделям телефонов произошли сильные изменения, особенно по ряду китайских брендов – здесь резко увеличилось количество официально завозимой и официально оформляемой продукции. Этот анализ проводился до сентября", – уточнил вице-министр.

Динамика роста продаж смартфонов от Apple и Samsung, отметил он, ожидается в октябре.

"По премиум сегменту – Apple и Samsung – резких скачков не было. Все ждали новых моделей. Сейчас мы ждем продаж в октябре. Думаю, оба этих бренда покажут динамику роста. А по другим брендам количество завозимых телефонов увеличилась в 1,5-4 раза. К примеру, продажа Xiaomi увеличилась в разы", – добавил Биржанов.

Ранее мы писали, что в Казахстане начали блокировать официально неверифицированные смартфоны.

Азамат Сыздыкбаев
