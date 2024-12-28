Минфин США готовится к экстренным мерам из-за риска дефолта

В США со 2 января 2025 года вернутся к фиксированному уровню потолка государственного долга, который был достигнут с 14 по 23 января, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила глава Министерства финансов Джанет Йеллен в письме к конгрессу.

По ее словам, лимит будет определен на основе суммы непогашенной задолженности на конец 1 января. Она также подчеркнула, что после достижения этого потолка ведомству придется использовать экстренные меры для предотвращения возможного дефолта.

"Со 2 января 2025 года новый долговой лимит долга будет установлен в размере суммы непогашенной задолженности с учетом определенного законом лимита на конец предыдущего дня", – говорится в обращении.

Большая часть госдолга США относится к внутреннему, что снижает риск внешнего дефолта.

Потолок госдолга США был временно отменен в июне 2023 года, а его действие приостановили до января 2025 года. Фактически Минфин США получил право на протяжении полутора лет занимать столько денег, сколько ему необходимо.

С проблемой госдолга придется разбираться уже администрации избранного президента США Дональда Трампа, поскольку его инаугурация назначена на 20 января 2025 года.

Ранее Трамп ответил на слухи о возможности Маска стать президентом США. На конференции America Fest в городе Финикс штата Аризона он отметил, что никогда не уступит свою власть и обязанности миллиардеру.