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Мир

Трамп ответил на слухи о возможности Маска стать президентом США

Трамп, маск, президент сша, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 18:01 Фото: wikimedia
СМИ назвали Илона Маска "теневым руководителем США" из-за того, что, по мнению критиков, он вмешивается в процесс принятия законопроекта о финансировании федерального правительства. Между тем Трамп ответил, боится ли он, что Маск может отобрать у него власть, сообщает Zakon.kz.

На конференции America Fest в городе Финикс штата Аризона избранный президент США Дональд Трамп отметил, что появились слухи о том, что он "уступил обязанности президента Илону Маску".

"Нет, этого не произойдет. Но Илон проделал отличную работу", – цитирует Трампа "Пятый канал".

Комментируя, боится ли он, что миллиардер может отобрать у него власть, Дональд Трамп ответил отрицательно, "потому что, согласно закону, человек, который родился не в Америке, не может стать ее президентом".

"Нет, этому не бывать. Он не будет президентом, я в безопасности. Знаете, почему он не может быть? Он не родился в этой стране", – приводит РБК слова Трампа.

Илон Маск родился в 1971 году в Претории (ЮАР), после окончания школы переехал в Канаду, а позже – в США. Согласно американской Конституции, граждане, родившиеся за пределами США, не могут выдвигаться на пост президента.

После выборов Трамп назначил Маска и предпринимателя Вивека Рамасвами руководителями нового Департамента эффективности государственного управления и сравнил это с "созданием ядерной бомбы". Вскоре после выборов СМИ стали писать, что в окружении Трампа начали уставать от постоянного присутствия Маска. Там подчеркнули, что он ведет себя "как президент".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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