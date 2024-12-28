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Мир

Впервые за 20 лет в Норвегии во время перестрелки погиб полицейский

полицейского застрелили в норвегии, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 20:22 Фото: wikipedia.org
В Норвегии произошла перестрелка, в результате которой погиб полицейский. Местные СМИ пишут, что подобная трагедия последний раз была зафиксирована 20 лет назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Barrons, случаи стрельбы в стране с гибелью полицейских происходят крайне редко. До этого полицейский был застрелен при исполнении служебных обязанностей в 2004 году.

"Миссия прошедшей ночью имела наихудший возможный исход. Два человека погибли, а полиция потеряла дорогого коллегу", – заявила комиссар полиции Мари Бенедикт Бьернланд.

Она отметила, что подобный исход самое трагичное, что есть в работе полиции.

Как уточняет издание, погиб и предполагаемый зачинщик стрельбы.

Ранее сообщалось, что деятельность наркопритона пресекли полицейские в Кызылорде.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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