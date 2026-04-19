Культура и шоу-бизнес

Редкие кадры Димаша сквозь время: публикация мамы тронула поклонников

детское видео Димаша, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 18:39 Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73
Мама известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, певица Светлана Айтбаева, поделилась с подписчиками видео сына в разные годы, чтобы показать его становление как артиста, сообщает Zakon.kz.

Ролики она опубликовала в Instagram.

"Димаш сквозь время", – подписала пост Айтбаева.

Фанаты артиста с удовольствием оценили его становление:

– Одаренная, талантливая семья. С любовью.

– Потрясающее видео, обожаю! И этот нежный голос – просто волшебство. Отличные фото, спасибо!

– Принц казахского народа! Умничка.

– С самого детства он знал, чего хочет – ум уже был заметен, и он был таким милым. И вот Димаш стал многоголосым, выдающимся певцом. Обожаю его слушать, к тому же он очень красив, с большой элегантностью и уважением.

– С самого младенчества он был таким милым и находчивым, умным и симпатичным, а сегодня – очень успешный и невероятно красивый мужчина!

Также она опубликовала фотографии сыновей с испанским оперным певцом и дирижером Пласидо Доминго, пожелав своим детям удачи.

"Пусть покровительство легендарного человека сопутствует нашим ребятам!" – написала Айтбаева.

В комментариях поклонники отметили искренность дружбы маэстро и певца:

– Бесконечная благодарность Димашу – он прославил казахский народ на весь мир. Все это благодаря вам, золотая мама! Пусть Всевышний всегда оберегает и поддерживает его

– Поздравляем, Светлана! Ваши дети блистали вместе с дирижером Пласидо Доминго. Желаем счастья вам и вашей семье.

– Это действительно исторический момент – видеть такую искреннюю дружбу и преемственность между великим маэстро и нашим Димашжаном.

Ранее мама Димаша Кудайбергена выложила фото с мужем и восхитила фанатов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
"Жүрегім менің" на казахском и французском: мама Димаша поразила Казнет своим талантом
Мама Димаша Кудайбергена выложила фото с мужем и восхитила фанатов
Мама Димаша Кудайбергена поздравила младшего сына с днем рождения
