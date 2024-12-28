Мужчину приговорили к тюремному сроку за надпись в храме в Токио

29-летнего гражданина Китая Цзяна Чжоцзюня приговорили к восьми месяцам тюремного заключения за порчу имущества храма Ясукуни в Токио, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Sora News, находясь в святилище, он использовал баллончик с красной краской, чтобы написать слово "туалет" на каменном столбе.

Отмечается, что мужчину обвинили в неуважении к месту поклонения и порче имущества, что вызывает широкий общественный резонанс. В процессе судебного разбирательства Цзян подчеркивал, что его поступок был вызван несогласием с решением Японии сбросить очищенную воду с АЭС "Фукусима-1" в океан.

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