Жениха приговорили к тюремному сроку за "распыление" 33 тысяч тенге на свадьбе в Нигерии

В Нигерии суд приговорил Абдуллаха Мусу Хусейни к шести месяцам тюремного заключения за нарушение закона о защите национальной валюты. Как выяснилось, мужчина на своей свадьбе разбрасывал купюры перед гостями, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания Le Figaro, данный случай стал уже третьим за последние месяцы, когда граждане Нигерии попадают под суд за так называемое "распыление денег" – традиционную практику, запрещенную в стране с 2007 года.

Представители Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям заявили о том, что во время празднования своей свадьбы Хусейни разбросал около 100 банкнот номиналом 1000 найр (более 33 тыс. тенге).

Как уточняется, судья федерального суда в Кано признал действия художника умышленным унижением национальной валюты. Несмотря на относительно небольшую сумму, суд вынес максимальное наказание, предусмотренное законом.

Традиция осыпания деньгами танцующих гостей долгое время была неотъемлемой частью нигерийских свадеб и других торжеств. Однако власти запретили эту практику, посчитав ее оскорбительной для национальной валюты.

Ранее сообщалось, что в Казахстане снизилось число операций по выдаче наличных денег.