Авиакатастрофа в Южной Корее: черные ящики прекратили запись за четыре минуты до крушения самолета

Черные ящики самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, который разбился в Южной Корее 29 декабря 2024 года, прекратили запись за четыре минуты до крушения, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Министерства земли, транспорта и морских дел Республики Корея.

"Бортовые данные и речевые самописцы кабины пилотов самолета авиакомпании Jeju Air, потерпевшего крушение 29 декабря, перестали записываться примерно за четыре минуты до того, как авиалайнер врезался в бетонную конструкцию в южнокорейском аэропорту Муан", – отмечается в публикации.

Вместе с тем, чтобы выяснить причину прекращения записи черными ящиками, будет проведено расследование.

1 января 2025 года специалисты извлекли данные из речевого регистратора в кабине пилотов самолета авиакомпании Jeju Air. Уточняется, что второй "черный ящик" – бортовой самописец данных о полете – получил некоторые внешние повреждения. Это увеличит время, необходимое для его дешифровки, примерно до месяца.

29 декабря 2024 года пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Jeju Air разбился при посадке в международном аэропорту Муана в Южной Корее. Всего на борту лайнера, возвращавшегося из Бангкока, находился 181 человек, включая шесть членов экипажа.

Позднее стало известно, что двух человек (пассажира и стюардессу) удалось спасти, остальные считаются погибшими. Большинство пассажиров были южнокорейцами, на борту также были два гражданина Таиланда. В МИД Казахстана сообщили, что наших соотечественников на борту не было.