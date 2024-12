Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Зурабишвили заявила, что добровольно покинет президентский дворец.

По информации ТАСС, официальная часть церемонии инаугурации Кавелашвили проходила в зале пленарных заседаний законодательного органа. Там он находился вместе с семьей. К этому дню парламент напечатал специальный экземпляр Конституции Грузии. Он будет храниться в музее парламента.

The inauguration of President Mikheil Kavelashvili, not recognized by the opposition, is taking place in the Georgian parliament.



Pro-Russian oligarch Bidzina Ivanishvili, the founder of "Georgian Dream", has arrived at the event.



Supporters of the opposition are gathering in… pic.twitter.com/cj8n95ezrl