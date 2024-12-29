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Мир

Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Михаил Кавелашвили, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 12:37 Фото: Facebook/Georgian Dream
Инаугурация избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили завершилась в парламенте страны. Пока длилась церемония, уже бывшая глава государства Саломе Зурабишвили обратилась с речью к своим союзникам, сообщает Zakon.kz.

Зурабишвили заявила, что добровольно покинет президентский дворец.

"Я ухожу отсюда и уношу с собой легитимность", – сказала она.

По информации ТАСС, официальная часть церемонии инаугурации Кавелашвили проходила в зале пленарных заседаний законодательного органа. Там он находился вместе с семьей. К этому дню парламент напечатал специальный экземпляр Конституции Грузии. Он будет храниться в музее парламента.

Ранее действующий президент Саломе Зурабишвили обратилась к протестующим из президентского дворца, расположенного на площади Орбелиани, недалеко от парламента. Она, которая всю ночь провела во дворце, вновь повторила, что не признает парламентские выборы 26 октября легитимными, соответственно, президент также является нелегитимным. Зурабишвили призвала своих сторонников к масштабным акциям протеста. Она также призывает представителей Запада не признавать Кавелашвили президентом.

14 декабря в парламенте Грузии прошли выборы президента. Это были первые непрямые выборы главы республики.

Андрей Дюсупов
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