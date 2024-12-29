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Мир

Грузия 29 декабря: инаугурация Кавелашвили и обращение Зурабишвили

Грузия, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 06:55 Фото: pixabay
Инаугурация Михаила Кавелашвили запланирована на 29 декабря в 11:00, а действующая президент Саломе Зурабишвили готова в 10:00 рассказать о дальнейших планах, сообщает Zakon.kz.

Как передает Telegram-канал NEWSGEORGIA, инаугурация бывшего футболиста и депутата Михаила Кавелашвили, которого "Грузинская мечта" через Коллегию выборщиков утвердила шестым президентом Грузии продлится всего 40 минут при беспрецедентных мерах безопасности. Ожидается полная мобилизация спецназа и полиции на улицах в районе парламента.

На инаугурацию приглашены только:

  • депутаты от правящей партии;
  • члены правительства;
  • члены коллегии выборщиков.

Впервые на инаугурации президента Грузии не будет ни одного зарубежного дипломата.

Кавелашвили принесет присягу в сессионном зале на специально для него напечатанном экземпляре Конституции. В "Грузинской мечте" решили этот момент увековечить.

"Пройдут годы, десятки, даже сотни лет, и это будет оригинал, на котором будут приносить присягу все президенты", – сказал спикер парламента Шалва Папуашвили.

Сессионный зал не сможет вместить военный оркестр. Гимн на церемонии исполнят хор Свято-Троицкого собора и ансамбль "Мартве".

Сама Зурабишвили решила молчать до последнего. О своих планах она намерена объявить 29 декабря в 10:00 по времени Тбилиси, то есть за час до инаугурации нового президента.

"События к вечеру воскресенья в Тбилиси труднопредсказуемы", – говорится в сообщении.

13 декабря протестующие в Тбилиси требовали отменить выборы президента Грузии, а 18 декабря из-за ситуации в стране в Тбилиси прибыл генсек Совета Европы Ален Берсе.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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