#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
521.81
543.67
5.05
Мир

На сколько выросло население Земли в 2024 году

На сколько выросло население Земли в 2024 году, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 15:47 Фото: pixabay
По данным Германского фонда мирового населения (Deutsche Stiftung Weltbev lkerung, DSW), численность жителей Земли в 2024 году увеличилась почти на 82 млн человек по сравнению с годом ранее, сообщает Zakon.kz.

По оценке организации, к 1 января 2025 года в мире будут жить 8,156 млрд человек. При этом население самой Германии за год осталось на прежнем уровне и составляет около 84 млн.

Прирост населения, прежде всего,  наблюдается в Африке. В ближайшие 20 лет число людей на этом континенте может увеличиться более чем вдвое, пишет ТАСС

По оценке ООН, в 2037 году население планеты может впервые превысить отметку в 9 млрд. 

Что касается Казахстана, то численность населения страны за 10 месяцев увеличилась на 210 139 человек, составив на 1 ноября текущего года 20 243 981 человек. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Джо Байден объявил 9 января днем траура в США
Мир
13:00, Сегодня
Джо Байден объявил 9 января днем траура в США
В Каспийском море произошло землетрясение
Мир
09:11, Сегодня
В Каспийском море произошло землетрясение
На пути в Великобританию погибли мигранты
Мир
07:50, Сегодня
На пути в Великобританию погибли мигранты
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: