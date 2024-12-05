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На сколько изменилась численность населения Казахстана

Перепись населения, население, численность населения, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 15:39 Фото: Zakon.kz
О демографической ситуации в Казахстане за январь – октябрь 2024 года рассказали сегодня, 5 декабря, в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, численность казахстанцев за 10 месяцев увеличилась на 210 139 человек, составив на 1 ноября текущего года 20 243 981 человек, из которых:

  • горожане – 12 727 404;
  • сельские жители – 7 516 577.

В бюро также уточнили, сколько женщин и мужчин проживают в республике:

  • женщин – 10 353 239;
  • мужчин – 9 890 742.

За январь – октябрь в Казахстане родились 309 310 детей, умерли – 110 867 человек.

"Таким образом, естественный прирост населения составил 198 443 человека".Бюро национальной статистики

Из статданных следует, что за 10 месяцев число прибывших в страну составило 22 955 человек, число выбывших из страны – 11 259 человек. Сальдо миграции – 11 696 человек.

По сравнению с соответствующим периодом 2023 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 1618 человек, а число выбывших из страны уменьшилось на 2548 человек.

Названа численность населения Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 15:39

Фото: stat.gov.kz

В топ-7 густонаселенных городов и регионов Казахстана на 1 ноября вошли:

  1. Алматы – 2 280 296 человек (на начало года – 2 228 675);
  2. Туркестанская область – 2 154 461 (на начало года – 2 142 171);
  3. Алматинская область – 1 554 695 (на начало года – 1 531 167);
  4. Астана – 1 511 807 человек (на начало года – 1 430 105);
  5. Шымкент – 1 249 581 человек (на начало года – 1 222 066);
  6. Жамбылская область – 1 222 835 (на начало года – 1 222 593);
  7. Карагандинская область – 1 134 132 (на начало года – 1 135 351).

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О том, какой была численность населения Казахстана на 1 октября 2024 года, можете узнать по ссылке.

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