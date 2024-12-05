На сколько изменилась численность населения Казахстана

О демографической ситуации в Казахстане за январь – октябрь 2024 года рассказали сегодня, 5 декабря, в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, численность казахстанцев за 10 месяцев увеличилась на 210 139 человек, составив на 1 ноября текущего года 20 243 981 человек, из которых:

горожане – 12 727 404;

сельские жители – 7 516 577.

В бюро также уточнили, сколько женщин и мужчин проживают в республике:

женщин – 10 353 239;

мужчин – 9 890 742.

За январь – октябрь в Казахстане родились 309 310 детей, умерли – 110 867 человек.

"Таким образом, естественный прирост населения составил 198 443 человека". Бюро национальной статистики

Из статданных следует, что за 10 месяцев число прибывших в страну составило 22 955 человек, число выбывших из страны – 11 259 человек. Сальдо миграции – 11 696 человек.

По сравнению с соответствующим периодом 2023 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 1618 человек, а число выбывших из страны уменьшилось на 2548 человек.

Фото: stat.gov.kz

В топ-7 густонаселенных городов и регионов Казахстана на 1 ноября вошли:

Алматы – 2 280 296 человек (на начало года – 2 228 675); Туркестанская область – 2 154 461 (на начало года – 2 142 171); Алматинская область – 1 554 695 (на начало года – 1 531 167); Астана – 1 511 807 человек (на начало года – 1 430 105); Шымкент – 1 249 581 человек (на начало года – 1 222 066); Жамбылская область – 1 222 835 (на начало года – 1 222 593); Карагандинская область – 1 134 132 (на начало года – 1 135 351).

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О том, какой была численность населения Казахстана на 1 октября 2024 года, можете узнать по ссылке.