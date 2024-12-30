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Мир

Пожар в отеле Бангкока унес жизни трех туристов

Пожар в отеле Бангкока унес жизни трех туристов , фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 02:59 Фото: pixabay
Три иностранных гражданина погибли, еще семь человек получили ранения. Причиной этого стал пожар в популярном туристическом районе столицы Таиланда Бангкока, сообщает Zakon.kz.

О трагедии городские власти сообщили 30 декабря. Национальная полиция Таиланда сообщила в социальных сетях , что в отеле погибла бразильянка, а двоих мужчин, американца и украинца признали мертвыми в местной больнице.

По данным столичной администрации Бангкока, пострадали еще пять иностранцев и двое граждан Таиланда.

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт сказал, что пожарные прибыли на место пожара в шестиэтажном отеле в течение пяти минут после получения сигнала тревоги и спасли около 75 человек с помощью трех кранов. Ситтипунт приказал закрыть отель и провести расследование в отношении системы сигнализации.

Ранее стало известно, что на пути в Великобританию погибли мигранты.

Аксинья Титова
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