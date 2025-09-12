Туристов предупредили о вспышке бешенства в Бангкоке

В девяти районах столицы Таиланда Бангкока и в близлежащем округе Самутпракане зафиксирована вспышка бешенства. Эти территории до 8 октября объявили зоной повышенного риска заражения, сообщает Zakon.kz.

По данным VnExpress, среди столичных районов, вошедших в зону высокого риска: Нонг Бон, Док Май, Пратэв, Он Нат, Паттанакан, Тап Чанг, Лат Крабанг, Банг На Нуа, Банг Чак. В Самутпракане опасными объявлены два района – Банг Кео и Рача Тева.

Бешенство распространяют бродячие собаки. В трех районах Бангкока обнаружили зараженных животных. О случаях инфицирования людей пока неизвестно. По данным тайского телеканала PBS, с начала 2025 года семь человек умерли от бешенства в шести провинциях страны.

Власти призвали жителей и гостей столицы не контактировать с уличными собаками и кошками, а в случае получения царапин или укусов обращаться к медикам и вакцинироваться. Вирус передается со слюной больного животного.

У человека главными симптомами бешенства являются судороги глоточной и дыхательной мускулатуры, нервное возбуждение, агрессия, в самых тяжелых случаях – ф-паралич, который ведет к смерти.

