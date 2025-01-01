Якутские моржи записали поздравление в проруби
Фото: pixabay
Любители зимнего купания из Якутии поздравили всех с Новым годом прямо из проруби, сообщает Zakon.kz.
Оказалось, что такое видеообращение любителей экстремальных ощущений стало для них уже традиционным. При этом зимний мороз и минусовая температура для праздничного видеопоздравления не являются серьезным препятствием.
Как видно со здоровьем у якутских моржей все в порядке. А вот онкобольных детей в Ереване поздравили альпинисты. Специально для праздничного настроения они переоделись в костюмы Дедов Морозов.
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