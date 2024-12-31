Армянские альпинисты-Деды Морозы поздравили онкобольных детей

В предновогодние дни армянские альпинисты в костюмах Дедов Морозов поздравили пациентов детского гематологического центра в Ереване, сообщает Zakon.kz.

При помощи альпинистского снаряжения Деды Морозы спускались по стене онкоцентра. Некоторые общались с детьми через окна.

"Мы за месяц-полтора бросаем клич, на который собираются простые люди, в том числе наши друзья. Идея в том, чтобы каждый человек упаковал подарок, в котором прописывается возраст и пол ребенка. Чтобы Деду Морозу было легче находить подарки", – рассказал организатор благотворительного мероприятия Антуан Ананян.

Оказалось, что "летающие" Деды Морозы каждый год посещают несколько больниц. За эти дни они раздали уже около 150 подарков.

"Я уже четвертый год прихожу сюда, с большой любовью это делаем. Подготовительные работы хоть и долгие, но оно того стоит. Видеть радость в глазах детей для нас большое счастье", – прокомментировал свое участие в акции альпинист Мгер Маргарян.

Похожая акция прошла в городе Алматы для маленьких пациентов детской клинической больницы.