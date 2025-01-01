К Новому году королева Иордании Рания поделилась семейным фото

30 декабря семейным кадром в полном составе монаршая персона поздравила всех с Новым годом, сообщает Zakon.kz.

В качестве новогодней открытки Рания использовала архивное фото, на котором они праздновали 25 лет правления короля Абдаллы II летом 2024 года.

"Проводим Новый год, мы молимся за мирные, наполненные состраданием дни", – написала многодетная мама.

Фото: Instagram/queenrania

На фото жена короля Абдаллы II продемонстрировала платье с парой сережек из белого золота и бриллиантами и диадемой иорданской королевской семьи с арабским шрифтом, созданной французским ювелирным домом. Сам король Абдалла II продемонстрировал образ с многочисленными военными знаками отличия.

"Несмотря на съемку в летнее время, семье удалось в точности передать праздничное и даже новогоднее настроение", – отметили комментаторы.

А ведь новогодняя ночь – время магии, чудес. Поэтому загаданные в это время желания имеют особую силу и могут сбыться быстрее.