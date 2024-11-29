Дочери Брюса Уиллиса поделились новым фото болеющего отца
Совместная публикация сестер размещена на странице в Instagram, к которой значится небольшая подпись: "Благодарны".
Комментаторы, в чьих семьях происходят аналогичные истории, благодарят за публичность и отмечают, что таким образом чувствуют себя не такими одинокими.
Весной 2022 года семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру.
Причиной стал тяжелый диагноз – афазия. Актера поддерживает вся его семья. В сентябре 2023 года жена Эмма Хеминг-Уиллис поделилась новыми сведениями о состоянии.
По ее словам, сложно сказать, понимает ли сам Брюс Уиллис, что у него неизлечимое заболевание.
Также не остается в стороне и экс-супруга Деми Мур.
29 октября 2024 года новое фото Брюса Уиллиса с родными вызвало радость у поклонников знаменитости.