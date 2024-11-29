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Дочери Брюса Уиллиса поделились новым фото болеющего отца

Дочери Брюса Уиллиса поделились новым фото болеющего отца, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 14:30 Фото: Instagram/demimoore
30-летняя Таллула и 33-летняя Скаут Уиллис в честь Дня благодарения поделились с подписчиками новым фото из семейного архива. В кадре они находятся рядом с отцом Брюсом Уиллисом, сообщает Zakon.kz.

Совместная публикация сестер размещена на странице в Instagram, к которой значится небольшая подпись: "Благодарны".

Комментаторы, в чьих семьях происходят аналогичные истории, благодарят за публичность и отмечают, что таким образом чувствуют себя не такими одинокими.

Весной 2022 года семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру.

Причиной стал тяжелый диагноз – афазия. Актера поддерживает вся его семья. В сентябре 2023 года жена Эмма Хеминг-Уиллис поделилась новыми сведениями о состоянии.

По ее словам, сложно сказать, понимает ли сам Брюс Уиллис, что у него неизлечимое заболевание.

Также не остается в стороне и экс-супруга Деми Мур.

29 октября 2024 года новое фото Брюса Уиллиса с родными вызвало радость у поклонников знаменитости.

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