Пять человек погибли в новогоднюю ночь из-за фейерверков в Германии

В Германии в ночь празднования Нового года как минимум пять человек погибли из-за применения пиротехники, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 января заявило немецкое издание Focus.

"По меньшей мере пять человек погибли из-за инцидентов с фейерверками в канун Нового года в Германии. Берлинская полиция сообщает о 330 арестах в канун Нового года", – говорится в публикации.

В частности, сообщается о смерти 24-летнего мужчины, который скончался после взрыва петард.

Также, по данным издания, в Саксонии погибли еще двое мужчин 45 и 50 лет. Они получили смертельные ранения в результате взрыва фейерверков в их руках. Известно и о гибели 20-летнего молодого человека в Гамбурге после взрыва самодельной петарды.

"В результате использования петард, ракет и фейерверков в Германии есть и пострадавшие. В полиции рассказали, что четыре подростка в возрасте от 15 до 18 лет запустили в канун Нового года ракету в бездомного мужчину. Он получил телесные повреждения. Трое из четырех злоумышленников задержаны", – пишет Focus.

Кроме того, согласно материалу, в Берлине люди стреляли друг в друга, а также в полицию, петардами.

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