#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
525.11
546.74
4.88
Мир

Пять человек погибли в новогоднюю ночь из-за фейерверков в Германии

петарды, салюты, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 17:51 Фото: pixabay
В Германии в ночь празднования Нового года как минимум пять человек погибли из-за применения пиротехники, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 января заявило немецкое издание Focus.

"По меньшей мере пять человек погибли из-за инцидентов с фейерверками в канун Нового года в Германии. Берлинская полиция сообщает о 330 арестах в канун Нового года", – говорится в публикации.

В частности, сообщается о смерти 24-летнего мужчины, который скончался после взрыва петард.

Также, по данным издания, в Саксонии погибли еще двое мужчин 45 и 50 лет. Они получили смертельные ранения в результате взрыва фейерверков в их руках. Известно и о гибели 20-летнего молодого человека в Гамбурге после взрыва самодельной петарды.

"В результате использования петард, ракет и фейерверков в Германии есть и пострадавшие. В полиции рассказали, что четыре подростка в возрасте от 15 до 18 лет запустили в канун Нового года ракету в бездомного мужчину. Он получил телесные повреждения. Трое из четырех злоумышленников задержаны", – пишет Focus.

Кроме того, согласно материалу, в Берлине люди стреляли друг в друга, а также в полицию, петардами.

Ранее в ДЧС Мангистауской области прокомментировали видео из соцсетей, в котором заявляют о пожаре в квартире из-за салюта.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
В России мальчик во время игры прострелил брату глаз
Мир
18:25, Сегодня
В России мальчик во время игры прострелил брату глаз
В США водитель въехал в толпу на грузовике и открыл огонь: погибли 10 человек
Мир
18:03, Сегодня
В США водитель въехал в толпу на грузовике и открыл огонь: погибли 10 человек
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: