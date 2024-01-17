20 человек погибли при взрыве на фабрике фейерверков в Таиланде

В результате взрыва на заводе по производству пиротехники в Таиланде погибли не менее 20 человек. Здание полностью уничтожено. Точное количество пострадавших уточняют, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CBS News 17 января, на фабрике фейерверков в центральной части Таиланда прогремел взрыв. По данным государственного агентства по чрезвычайным ситуациям, погибли как минимум 20 человек. Количество пострадавших при взрыве сейчас уточняют.

Фабрика, на которой произошел инцидент, расположена в провинции Суфан Бури к северо-западу от Бангкока. Причину взрыва устанавливают. По данным региональной полиции, в момент происшествия на заводе находились примерно 20-30 рабочих. Первоначально сообщалось о 15-17 погибших.

По словам спасателей, которые работают на месте происшествия, точно оценить количество жертв сложно, поскольку многих погибших буквально разорвало на куски. Здание завода практически полностью уничтожено.

Глава национальной полиции Таиланда Торсак Суквимол подтвердил, что в ноябре 2023 года на фабрике уже случился взрыв, в результате которого один рабочий погиб и еще трое серьезно пострадали. Полиция открыла расследование по делу о возможных нарушениях норм безопасности. Скорее всего, завод работал в авральном режиме перед Новым годом по китайскому календарю, когда в Юго-Восточной Азии традиционно очень высок спрос на пиротехнику.

Ранее стало известно, что мощный взрыв прогремел на заводе в Ростовской области России.