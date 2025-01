Смертельный инцидент с фейерверками на Гавайях попал на видео

По данным портала Hawaii News Now, еще 22 человека получили различные травмы.

Как уточняется, инцидент произошел в Гонолулу в новогоднюю ночь. Известно, что компания отмечала праздник. Других сведений о происшествии нет.

Согласно информации издания, экстренные службы оказывают помощь пострадавшим.

Видео с места инцидента распространяется в социальной сети.

Fireworks explosion in Honolulu, Hawaii, leaves at least 2 dead and 22 injured. pic.twitter.com/U7aYw2dAyW