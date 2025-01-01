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#Крушение самолета в Актау
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Мир

Смертельный инцидент с фейерверками на Гавайях попал на видео

смертельный инцидент с фейерверками на Гавайях попал на видео, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 20:13 Фото: скриншот видео
На Гавайях два человека стали жертвами инцидента, связанного с фейерверками, сообщает Zakon.kz.

По данным портала Hawaii News Now, еще 22 человека получили различные травмы.

Как уточняется, инцидент произошел в Гонолулу в новогоднюю ночь. Известно, что компания отмечала праздник. Других сведений о происшествии нет.

Согласно информации издания, экстренные службы оказывают помощь пострадавшим.

Видео с места инцидента распространяется в социальной сети.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в новогоднюю ночь из-за фейерверков в Германии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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