Смертельный инцидент с фейерверками на Гавайях попал на видео
Фото: скриншот видео
На Гавайях два человека стали жертвами инцидента, связанного с фейерверками, сообщает Zakon.kz.
По данным портала Hawaii News Now, еще 22 человека получили различные травмы.
Как уточняется, инцидент произошел в Гонолулу в новогоднюю ночь. Известно, что компания отмечала праздник. Других сведений о происшествии нет.
Согласно информации издания, экстренные службы оказывают помощь пострадавшим.
Видео с места инцидента распространяется в социальной сети.
Fireworks explosion in Honolulu, Hawaii, leaves at least 2 dead and 22 injured. pic.twitter.com/U7aYw2dAyW— BigBreakingWire (@BigBreakingWire) January 1, 2025
Ранее сообщалось, что пять человек погибли в новогоднюю ночь из-за фейерверков в Германии.
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