Космический мусор весом в полтонны упал на деревню в Кении

Проблема космического мусора обострилась в связи с ростом космического трафика. 1 января кенийские власти заявили, что изучают фрагменты металла, предположительно оставшиеся от ракеты, упавшей на деревню на юге страны, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, Кенийское космическое агентство (KSA) сообщило, что объект, представляющий собой двухметровое металлическое кольцо весом около 498 кг, рухнул на деревню Мукуку в округе Макуэни 30 декабря около 15:00 по местному времени.

По предварительным оценкам упавший объект представляет собой "разделительное кольцо от ракеты-носителя", которое должно либо сгореть при входе в атмосферу Земли, либо упасть над необитаемой территорией.

Объект не представляет угрозы общественной безопасности.

Ранее ученые из NASA поделились проблемой, которая может вызвать многочисленные трудности во время колонизации Луны.