МКС совершила опасный маневр из-за космического мусора
Фото: pixabay
Двигатели российского грузового корабля "Прогресс", который пристыкован к МКС, 19 ноября были включены на пять с половиной минут, чтобы уклониться от фрагмента космического мусора и обеспечить безопасность, сообщает Zakon.kz.
Если бы станция не изменила высоту орбиты, фрагмент космического мусора мог бы пролететь в пределах четырех км от нее, а это довольно близко по космическим меркам.
По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, потенциально опасный объект был частью недействующего метеорологического спутника, разрушившегося в 2015 году.
Согласно анализу NASA, проведенному в декабре 2022 года, МКС уклонялась от мусора 32 раза с момента своего запуска в 1999 году.
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