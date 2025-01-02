Госучреждения Монголии начали использовать национальную письменность
В Министерство образования Монголии пояснили, что статья закона вступила в силу с 1 января, который в стране является выходным днем.
"Для поэтапной реализации положения закона о монгольском языке, принятого Великим государственным хуралом страны в 2015 году, государственные организации и органы местного самоуправления с 2025 года используют в документах кроме кириллической графики национальную письменность", – говорится в сообщении ведомства.
Образовательные учреждения для обеспечения реализации закона продолжат обучение в разных форматах национальной монгольской письменности.
Самая устоявшаяся версия о создании национальной вертикальной письменности – указ Чингисхана о приспособлении уйгурской письменности к монгольскому языку. Ученые предполагают, что в процессе подписания договоров с Китаем, где иероглифы писались вертикально, монголы ввели вертикальную систему своего письма. Его самый ранний памятник – текст, высеченный на каменной стеле, известной как "Чингисов камень", хранится в российском Эрмитаже.
В октябре 2024 года глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ухнаагийна Хурэлсуха посетил Монголию с государственным визитом.