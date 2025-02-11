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Мир

Турция готовится к цунами и землетрясениям

Турция, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 03:33 Фото: AFAD
В настоящее время турецкие власти готовятся к возможным землетрясениям и цунами, сообщает Zakon.kz.

Опасения вызваны сейсмической активностью на острове Санторини, передает пресс-служба Турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. За несколько дней число землетрясений магнитудой свыше трех достигло 761 случая.

Фото: Х/tarafsizresmi

Это также может привести к вулканической деятельности. Однако управление держит ситуацию с природными катаклизмами на контроле. Сотрудники ведомства развернули мобильные системы сирен в нескольких провинциях, находящихся в зоне риска.

"Ближaйшее к берегам нaшей страны землетрясение произошло на расстоянии 140 км", – оповестили в ведомстве.

Это и недавний пожар, унесший жизни многих людей серьезно осложняет открытие туристического сезона в Турции. К примеру, в этом месяце в турецкой курортной провинции Мугла закрыли и опечатали 95 отелей.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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