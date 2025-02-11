Турция готовится к цунами и землетрясениям
Опасения вызваны сейсмической активностью на острове Санторини, передает пресс-служба Турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. За несколько дней число землетрясений магнитудой свыше трех достигло 761 случая.
Фото: Х/tarafsizresmi
Это также может привести к вулканической деятельности. Однако управление держит ситуацию с природными катаклизмами на контроле. Сотрудники ведомства развернули мобильные системы сирен в нескольких провинциях, находящихся в зоне риска.
"Ближaйшее к берегам нaшей страны землетрясение произошло на расстоянии 140 км", – оповестили в ведомстве.
ÜRKİYE'DE ÖNLEMLER ARTIRILDI— 24 TV (@yirmidorttv) February 8, 2025
Santorini Adası sismik aktivite ve olası risk değerlendirme toplantısı AFAD'da gerçekleştirildi. Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nda son günlerde gözlemlenen sismik aktivite ve olası riskler düzenlenen toplantıda ele alındı. pic.twitter.com/OivLDo5JJY
Это и недавний пожар, унесший жизни многих людей серьезно осложняет открытие туристического сезона в Турции. К примеру, в этом месяце в турецкой курортной провинции Мугла закрыли и опечатали 95 отелей.