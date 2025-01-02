Умерла старейшая в мире олимпийская чемпионка, пережившая Холокост

В возрасте 103 лет умерла старейшая в мире олимпийская чемпионка венгерская гимнастка Агнес Келети, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Nemzeti Sport, в конце декабря спортсменку с пневмонией госпитализировали в Будапеште.

Отмечается, что Келети пережила Холокост. Во время Второй мировой войны венгерскую гимнастку исключили из состава национальной сборной из-за еврейских корней. Она была вынуждена сменить имя и найти работу горничной, чтобы зарабатывать на жизнь.

Келети – пятикратная олимпийская чемпионка (1952, 1956), чемпионка мира (1954, брусья), чемпионка Венгрии (1947-1954) по спортивной гимнастике. Она начала заниматься гимнастикой, когда ей было четыре года, а первый титул выиграла в 16 лет. Также на ее счету три серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

С апреля 2019 года по 2 января 2025 года после смерти лыжницы из Финляндии Лидии Видеман Келети являлась старейшей живущей олимпийской чемпионкой и олимпийской призеркой среди мужчин и женщин.

Ранее сообщалось, что умер основатель американской сети платного телевидения HBO Чарльз Долан.