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Происшествия

Серьезная авария произошла в Семее

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 18:15 Фото: пресс-служба ДП области Абай
1 марта в Семее на улице Щорса произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, водитель автомобиля Audi, совершая обгон, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем марки ВАЗ 2114, который двигался в встречном направлении.

"В результате аварии есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работает экипаж батальона патрульной полиции. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося", – рассказали в пресс-службе ДП области Абай.

Фото: пресс-служба ДП области Абай

В полиции также напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и внимательности за рулем.

Фото: пресс-служба ДП области Абай

Ранее казахстанцев предупредили о задержке поездов из-за ДТП в Атырауской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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