Серьезная авария произошла в Семее

1 марта в Семее на улице Щорса произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, водитель автомобиля Audi, совершая обгон, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем марки ВАЗ 2114, который двигался в встречном направлении.

"В результате аварии есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работает экипаж батальона патрульной полиции. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося", – рассказали в пресс-службе ДП области Абай.

Фото: пресс-служба ДП области Абай

В полиции также напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения и внимательности за рулем.

Фото: пресс-служба ДП области Абай

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