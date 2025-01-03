Аэропорты Германии столкнулись с техническими сбоями на пограничном контроле
Фото: unsplash
В аэропортах Германии 3 января произошел сбой в работе компьютерных систем федеральной полиции, которые используются для проверки пассажиров на въезде в страну, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источник.
Из-за неисправности контрольные процедуры в ряде аэропортов, включая Франкфурт, Дюссельдорф, Кёльн/Бонн и Дортмунд, выполняются вручную. По словам представителя полиции аэропорта Франкфурта, это существенно замедляет процесс. Причина сбоя пока не установлена.
Как сообщает WDR, альтернативная система функционирует только во Франкфурте. В Дюссельдорфе ситуация сложнее — прилетевшим пассажирам приходится оставаться в самолетах до решения проблемы.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Астаны задержаны три рейса на вылет и 11 на прилет.
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