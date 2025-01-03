#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
525.11
546.74
4.88
Мир

Аэропорты Германии столкнулись с техническими сбоями на пограничном контроле

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 22:02 Фото: unsplash
В аэропортах Германии 3 января произошел сбой в работе компьютерных систем федеральной полиции, которые используются для проверки пассажиров на въезде в страну, сообщает Zakon.kz.

 Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источник.

Из-за неисправности контрольные процедуры в ряде аэропортов, включая Франкфурт, Дюссельдорф, Кёльн/Бонн и Дортмунд, выполняются вручную. По словам представителя полиции аэропорта Франкфурта, это существенно замедляет процесс. Причина сбоя пока не установлена.

Как сообщает WDR, альтернативная система функционирует только во Франкфурте. В Дюссельдорфе ситуация сложнее — прилетевшим пассажирам приходится оставаться в самолетах до решения проблемы.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Астаны задержаны три рейса на вылет и 11 на прилет. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Дед Мороз сделал селфи с бизнесменом и застрелил его
Мир
15:26, Сегодня
Дед Мороз сделал селфи с бизнесменом и застрелил его
Стало известно о попытке отравления Башара Асада
Мир
13:05, Сегодня
Стало известно о попытке отравления Башара Асада
Теракт в Новом Орлеане: Байден раскрыл новые детали случившегося
Мир
12:21, Сегодня
Теракт в Новом Орлеане: Байден раскрыл новые детали случившегося
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: