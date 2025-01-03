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#Крушение самолета в Актау
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События

В аэропорту Астаны задержаны три рейса на вылет и 11 на прилет

Аэропорт Астаны, аэропорт в Астане, Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева, международный аэропорт Астаны, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 18:29 Фото: Zakon.kz
В международном аэропорту Астаны 3 января из запланированных 75 рейсов на вылет задержаны три. Как сообщили Zakon.kz в пресс-службе аэропорта, причиной задержек стало позднее прибытие воздушных судов.

На вылет задержаны рейсы:

  • DV741 Астана – Актау;
  • IQ425 Астана – Кызылорда;
  • КС856 Астана – Алматы.

Задержек или отмен рейсов из-за погодных условий не зафиксировано.

На прилет задержаны 11 рейсов.

Пассажиры могут уточнить информацию о статусе рейсов и возможных изменениях в расписании на официальном сайте аэропорта или в круглосуточном колл-центре по телефону 8 (7172) 702-999.

О погоде на 4 января можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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