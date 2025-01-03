В аэропорту Астаны задержаны три рейса на вылет и 11 на прилет

В международном аэропорту Астаны 3 января из запланированных 75 рейсов на вылет задержаны три. Как сообщили Zakon.kz в пресс-службе аэропорта, причиной задержек стало позднее прибытие воздушных судов.

На вылет задержаны рейсы:

DV741 Астана – Актау;

IQ425 Астана – Кызылорда;

КС856 Астана – Алматы.

Задержек или отмен рейсов из-за погодных условий не зафиксировано.

На прилет задержаны 11 рейсов.

Пассажиры могут уточнить информацию о статусе рейсов и возможных изменениях в расписании на официальном сайте аэропорта или в круглосуточном колл-центре по телефону 8 (7172) 702-999.

О погоде на 4 января можно узнать здесь.