В аэропорту Астаны задержаны три рейса на вылет и 11 на прилет
Фото: Zakon.kz
В международном аэропорту Астаны 3 января из запланированных 75 рейсов на вылет задержаны три. Как сообщили Zakon.kz в пресс-службе аэропорта, причиной задержек стало позднее прибытие воздушных судов.
На вылет задержаны рейсы:
- DV741 Астана – Актау;
- IQ425 Астана – Кызылорда;
- КС856 Астана – Алматы.
Задержек или отмен рейсов из-за погодных условий не зафиксировано.
На прилет задержаны 11 рейсов.
Пассажиры могут уточнить информацию о статусе рейсов и возможных изменениях в расписании на официальном сайте аэропорта или в круглосуточном колл-центре по телефону 8 (7172) 702-999.
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